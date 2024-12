Tvplay.it - “Jannik Sinner si è sposato”: colpo di scena, la notizia scatena il web

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore unarelativa al numero uno al mondo. La verità però è un’altra.Il numero uno al mondoè – nonostante il circuito Atp fermo da qualche settimana – sempre protagonista delle cronache locali. Il 2024 sta per finire e i numeri dell’azzurro sono piuttosto importanti e difficili da dimenticare, parliamo di un campione che ha scritto e sta scrivendo la storia del tennis italiano.“si è”:di, lail web (Lapresse) TvPlayQualsiasi cosa che riguardafa parlare, in un modo o nell’altro. Si parla da mesi del caso Clostebol e la sentenza arriverà alla fine di Gennaio. Nel frattempo c’è chi critica e chi invece elogia l’azzurro ma a far parlare i fan dell’azzurro è anche la sua vita privata; il tennista altoatesino è stato protagonista di un grande 2024 e anche nella vita privata si è legato ad Anna Kalinskaya, tennista russa e i due sembrano nuovamente affiatati.