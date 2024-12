Ires premiale bonus elettrodomestici più soldi al Sud e copertura dalle banche | come cambia la manovra 2025

Leggi su Open.online

È andata per le lunghe, una notte e un giorno più del previsto, ma alla fine gli emendamenti dei relatori allasono arrivati. La Commissione bilancio della Camera si era riunita tra venerdì e sabato con l’obiettivo di discutere le proposte del governo che però hanno tardato ad arrivare. E così la riunione, conclusasi alle 2, si è riaggiornata a mezzogiorno. Ma con la stessa fortuna: bocciato l’emendamento delle opposizioni per il congedo parentale paritario di 5 mesi al 100%, del testo del governo non vi era ancora traccia. Nel pomeriggio è stato chiaro che la Commissione non avrebbe concluso i suoi lavori in giornata, che la discussione si sarebbe protratta almeno fino a lunedì facendo slittare l’approdo della legge di bilancioalla Camera. Così sarà, il testo non arriverà prima di mercoledì 18 dicembre.