Inter garanzie contro la Lazio | la strategia di Inzaghi e probabile formazione

Domani l’scenderà in campolaper un match che potrebbe segnare un punto di svolta nella corsa al vertice del campionato. Simoneha sciolto i principali dubbi di, puntando sui suoi uomini di maggiore affidabilità. Ecco le probabili scelte del mister secondo il Corriere dello Sport. CON I TITOLARI – Simoneprepara la sfida di domani tratra qualche dubbio e molte certezze. Oltre il modulo, la certezza è cheuna squadra forte come quella allenata da Marco Baroni, lain questa partita è quella di affidarsi inevitabilmente alla sicurezza dei suoi leader. Yann Sommer sarà il perno difensivo, protetto dal trio Yann Bisseck, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, che saranno chiamati agli straordinari per sopperire alle assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi.