Panorama.it - Crisi Juventus, il coraggio di dire le cose come stanno

Leggi su Panorama.it

La cosa più sorprendente dellain cui è coinvolta laè che ormai quasi non sorprende più. Il pareggio del Venezia a Torino, numero 10 del campionato e quarto consecutivo, è parso quasi ineluttabile con il passare dei minuti. Partita piatta quella dei bianconeri, senza picchi se non nel finale giocato sui nervi, senza fluidità di manovra e pure senza equilibrio perché l’avversario – prima dello Stadium solo 2 punti presi in trasferta – non ha rubato nulla e ha semplicemente capitalizzato quanto costruito.E’ una malattia subdola quella contro cui sta lottando Thiago Motta. Che è medico e anche responsabile di tutto, essendo lui ad aver costruito con Giuntoli la squadra e ad averne scritto lo spartito tattico ed emotivo. Non sta funzionando e il tempo per cambiare musica stringe visto che la parte alta della classifica viaggia a una velocità di crociera spedita e la distanza dalla zona Champions League si sta facendo importante.