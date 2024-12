Claudia Marss concerto di Natale al Museo Arcos di Benevento

Leggi su Ildenaro.it

SaràMa, artista di prestigio internazionale, la protagonista deldi“Voices of Joy –Gospel”, in programma il 23 dicembre (ore 20,00) presso la Sezione Egizia del” di. A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotrice della iniziativa che vede come direttore artistico il maestro Debora Capitanio.Ma si esibirà insieme a Giò Bosco (voce) e Mario Donatone (pianoforte e voce).Gioia, dolore, felicità, speranza, preghiera, emozione. quello della Ma sarà un repertorio che spazierà dal gospel tradizionale a quello moderno, con brani di musica pop e un mix di voci e note, sapientemente proposto dall’artista, accompagnata da musicisti jazz di grande spessore.