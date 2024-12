Notizie.com - Atreju, Giorgia Meloni si fa sentire: “In Italia è la destra a difendere chi lavora, mentre la sinistra le concentrazioni economiche”

Leggi su Notizie.com

ha parlato alla chiusura dicon un preciso attacco alla, specificando che è sempre lachiin.La presidente del Consiglio è stata protagonista sul palcoscenico della manifestazione, esprimendo la sua idea e anche lanciando alcune novità inattese.si fa: “Inè lachi” (ANSA) Notizie.com“Si è dimostrato quanto sosteniamo da sempre e cioè che inè latori perché laè troppo impegnata a. In due anni abbiamo realizzato quasi un milione di posti di lavoro in più. Silvio Berlusconi sarebbe fiero di sapere che di quel milione di cui lui ha fatto bandiera, questo governo l’ha fatto in due anni”, specifica la Premier.