Atreju, al Circo Massimo la politica è viva: i morti sono altrove

Quelli che la sanno lunga dicono che non c'è passionenegli italiani e, naturalmente, sbagliano perché l'Italia è storicamente un grande laboratorio politico.italiani i filosofi del "principe" e del "moderno principe", Niccolò Machiavelli e Antonio Gramsci,italiani gli esperimenti del comunismo (europeo) e del fascismo,italiani i fenomeni anticipatori del presente, come Silvio Berlusconi, che è un preludio di Donald Trump,italiani i governi tecnici ai quali stanno approdando solide democrazie che hanno scoperto problemi di funzionamento, come la Francia. Francesco Cossiga mi diceva spesso che «l'Italia è un laboratorio politico».