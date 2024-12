Ilgiorno.it - Al Corvetto il corteo Pro Palestina: "Ricordiamo Ramy e chi soffre"

Il 62esimoProa Milano sfila da piazzale Lodi e approda al quartiere. Così alla richiesta del "Cessate il fuoco" a Gaza si è unito il ricordo perElgaml che ha perso la vita all’alba del 24 novembre nello schianto del TMax sul quale viaggiava come passeggero, durante un inseguimento dei carabinieri per non aver rispettato l’alt. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 20 anni martedì 17 dicembre, abitava nel quartiere, in via Mompiani. E ieri alla manifestazione ha partecipato anche un gruppo di suoi amici, tra militanti e simpatizzanti dei centri sociali, in particolare il Vittoria, studenti e persone comuni. Nessuna tensione tra la folla, oltre un migliaio di persone secondo gli organizzatori, l’Associazione dei palestinesi in Italia affiancata da altre realtà.