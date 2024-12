Isaechia.it - X Factor, la vincitrice Mimì Caruso: “È un peccato che…”

, diciassettenne nata a Mali e adottata in Italia a pochi mesi di vita, è ladell’ultima edizione di X. La cantante è stata l’unico talento ad aver raggiunto la finale del team di Manuel Agnelli ed anche l’unica donna ad essere rimasta in gara.In una lunga intervista a CHI, ha colto l’occasione per raccontarsi e svelare qualche dettaglio in più di sé:Non vedo veramente l’ora di fare live e di divertirmi sul palco, non vedo l’ora di vedere tutti i concerti di tutti gli altri di X, di andare li a fare serata e dopo ritrovarmi da qualche parte tutti insieme alle 6 del mattino. Ho capito di avere l’Xquando ero nel loft con I Patagarri e facevamo delle jam session stupende. Spaziavamo tra un sacco di generi, rappavamo, facevamo jazz, hip hop. Quella roba mi ha dato proprio la voglia di andare avanti, ho capito che riesco ad amalgamarmi bene con i musicisti e con i cantanti e penso che sia molto bello.