Oasport.it - Snowboard, nove italiani nella fase finale del PGS di Cortina d’Ampezzo, Bagozza in testa tra gli uomini

Una grande Italia nelle qualificazioni del gigante parallelo dialpino della Coppa del Mondo 2024/2025 a. In totale sonoglitra maschile e femminile che sono riusciti a raggiungere la, ponendo così una forte candidatura per un’altra vittoria dopo i cinque successi tra i due sessi già ottenuti nelle prime cinque gare di questa stagione.Al maschile ha chiuso inun fantastico Danielecon il tempo complessivo di 1’26?64, battendo di 17 centesimi lo sloveno Tim Mastnak, leader della classifica generale, e il coreano Sangkyum Kim di 35 centesimi. Successivamente troviamo altri tredalla quarta alla sesta posizione, tutti qualificati per laa eliminazione diretta: Roland Fischnaller a 45 centesimi da, Edwin Coratti a 67 e Maurizio Bormolini a 68.