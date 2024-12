Lanazione.it - Pistoiese senza rinforzi: Mauri al Varesina, Villa punta su Bertolo e Tascini

Quella che vedremo a Corticella sarà in linea di massima la stessadi domenica scorsa contro il Forlì. Sia negli undici in campo che in generale in rosa. La notizia del giorno è infatti legata a Mattia, che nei giorni scorsi vi avevamo raccontato essere finito nelle mire del direttore sportivo Taibi. Il trattativa per portare il classe 1992 in arancione sembrava essere ben avviata, ma nel pomeriggio di ieri il Piacenza ne ha comunicato la cessione al. Niente rinforzo in attacco dunque, almeno per il momento, con lache potrebbe tornare all’assalto di unala prossima settimana, quella che porterà allo scontro diretto contro il Tau del 22 dicembre. Intanto però il tecnico Albertosarà chiamato a spremere al massimo i giocatori a propria disposizione, anche se le ultime notizie dall’infermeria lasciano spazio a qualche sorriso.