Notizie.com - Natale 2024: quali sono i regali preferiti dagli italiani e quanto spendere

Leggi su Notizie.com

di: ecco itra gli. Quest’anno la spesa torna ai livelli pre-Covid. Cosa regalare. Cibo, giocattoli e giochi per bambini, libri ed ebook, abbigliamento, prodotti per la cura del corpo e gift card.per questo. La stima della corsa agli acquisti di Confcommercio per quest’anno è positiva: la spesa media deglisarà di circa 207 euro.– notizie.comDiminuisce la capacità di risparmio e cresce la voglia di fare beneficenza. Da un’indagine di Confcommercio in collaborazione con Format Research, emerge una crescita al 79% degliche a dicembre acquisteranno idi. La percentuale è in aumento rispetto al 73,2% del 2023.