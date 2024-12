Ilgiorno.it - Milano, divieto di fumo all’aperto dall’1 gennaio 2025: le nuove regole

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 dicembre 2024 – Quindici giorni. È il tempo che manca al nuovodiche entrerà in vigore anon si potrà più fumare. Ilsi somma a quello introdotto nel 2021, che impedisce di fumare nei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici e nei pressi degli impianti sportivi. Ora il bando al tabacco si estende a tutte le aree pubbliche e resta concessa solo la sigaretta in solitaria e a distanza di sicurezza, almeno 10 metri. Per i trasgressori sono previste multe che vanno dai 40 ai 240 euro. Da oggi aentra in vigore ildinegli spazi aperti: sarà possibile farlo. solo isolati, a 10 metri da altre person Prima di Natale, Palazzo Marino lo comunicherà ufficialmente ai cittadini per ricordare la partenza del