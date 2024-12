Ilfattoquotidiano.it - Milano, 16enne abusato in una cantina. La telefonata dello stupratore alla fidanzata: “Amore, ti richiamo dopo ora ho da fare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato chiuso in una, ammanettato, spogliato, bastonato e costretto a subire rapporti sessuali che i due accusati hanno filmato. “Ti sparo”, lo hanno minacciato. E ancora: “Ha detto che se poi parlavo o facevo qualcosa, la pubblicava”. È un racconto horror quello che i poliziotti hanno raccolto dalvittima di abusi da parte – secondo l’accusa – di un 44enne di un 14enne, suo amico nel quartiere di Quarto Oggiaro, a. “Gli operatori notavano sulla schiena del ragazzo la presenza di numerose ferite lacero contuse compatibili con frustate o bastonate”, hanno messo a verbali gli agenti che lo hanno trovato in strada nudo, disorientato.Il giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 44eenne con le accuse di sequestro di persona, lesioni, abusi sessuali, produzione di materiale pernografico e rapina.