LIVE – Trento-Civitanova 13-13 | semifinale Mondiale per Club maschile 2025 volley in DIRETTA

Latestualedidel Fivbper2024 di. L’Italia è già certa di avere una squadra in finale: il derby a tinte azzurre arriva in. Gli uomini di Fabio Soli, vincitori della Pool B, tornano in campo per conquistare il terzo successo nel torneo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Giampaolo Medei, secondi classificati nel girone B, non partono di certo battuti e vanno a caccia dell’impresa. Chi la spunterà ed accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di sabato 14 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Itas Trentino e Cucine Lubedella competizione iridata perdi pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.