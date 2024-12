Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt torna a ruggire, flop Braathen, cade Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0010.14 Il norvegese Rasmus Windingstad è 19° a 2.33. Adesso la pista è parecchio rovinata. Ma non è questo l’unico motivo per la controprestazione di un irriconoscibile Pinheiro, che ha fatto fatica con raggi di curva più angusti rispetto a Soelden e Beaver Creek.10.12 L’austriaco Patrick Feurstein è 21° a 2.49.10.11 Errori a catena per Borsotti, chiude 21° a 2.78. Qualificazione appesa ad un filo, è ultimo.10.08 Bene Anguenot, 12° a 1.38. Il francese sa sciare, tecnicamente è molto valido. Vediamo ora Giovanni Borsotti.10.06 Il belga Sam Maes è 19° a 2.44. Tocca al francese Leo Anguenot.10.05 Il peggiordella stagione, addirittura 18° a 2.