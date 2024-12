Inter-news.it - Inter, è Natale a San Siro! Cena di auguri con i dipendenti

Leggi su Inter-news.it

Questa sera a San, il cuore pulsante della storia dell’, si respirerà un’atmosfera di festa e condivisione. Il club nerazzurro ha organizzato un ricevimento per scambiarsi glidicon tutti ie i collaboratori della società.GRANDE FESTA – Il ricevimento natalizio si inserisce in un momento cruciale della stagione, con la squadra di Simone Inzaghi impegnata lunedì sera contro la Lazio in campionato. Nonostante il calendario fitto e le tensioni sportive, la società ha voluto mantenere viva la tradizione deglinatalizi, un appuntamento che sottolinea l’importanza del legame umano oltre a quello professionale. Tra gli ospiti della serata ci saranno i dirigenti di vertice, tra cui il presidente Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e altre figure societarie.