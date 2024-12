361magazine.com - Grande Fratello, entrerà uno sportivo: ecco chi è. L’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

, nuovi ingressi e novità:chi sarà il prossimo concorrentea varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 arriveranno nuovi concorrenti nella Casa. Poche settimane fa hanno varcato la porta ben sei concorrenti, e nell’ultima puntata è stata eliminata Federica Petagna, mentre Yulia ha abbandonato il gioco per motivi personali. Questa edizione sta riscontrando innumerevoli colpi di scena che puntata dopo puntata riesco a tenere incollati i telespettatori. Nel reality show di Mediaset nel corso della puntata che andrà in onda lunedì, ci saranno due grandi ritorni e sono due ex gieffine: Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Non saranno le uniche a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia ed infatti poche ore fa è stato rivelata l’identità di un nuovo possibile concorrente.