Ilgiorno.it - Giovanni Pintori: la mostra "Pubblicità come arte" al m.a.x. museo di Chiasso

Leggi su Ilgiorno.it

Dai manifesti alle locandine, immagini di brand aziendali e logotipi per imprese. Scelte grafiche e artistiche che sono la sintesi del processo ideativo dei progetti che hanno caratterizzato la carriera di, la cui opera è infino al 16 febbraio al m.a.x.di. Curata da Chiara Gatti e Nicoletta Ossanna Cavadini, ““ si inserisce nel filone dei maestri del graphic design e ripercorre l’iter creativo e professionale dell’artista, attraverso una sorta di racconto grafico in cui emergono le sue scelte innovative. Inoltre 300 pezzi fra schizzi, bozzetti, disegni acquerellati, manifesti, brochure, collage, stamponi, fotografie e dipinti su tela, materiale esposto con un criterio tematico-cronologico. Le scelte artistiche disono sempre costruite in modo preciso e consapevole e inserite in un percorso dinamico e fluido.