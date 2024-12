Dalla Regione 149mila euro per Civitavecchia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 dicembre 2024- Ancora fondi dellaLazio per la città di. Come spiega il consigliere regionale Emanuela Mari (Fratelli d’Italia),: “si tratta di un sostegno dadella legge 14, istituita per far sì che lapossa, per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, sostenere il territorio con finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche. In questo caso abbiamo portato a compimento un lavoro avviato dall’assessore della precedente giunta, Daniele Perello, e dagli uffici del Comune.”“L’attenzione della giunta regionale è stata così concentrata sul quartiere di Campo dell’Oro- , conclude Emanuela Mari- in particolare, attraverso i fondi della Legge 14 sarà possibile la messa in sicurezza di via Campania antistante le scuole, del tratto di strada adiacente l’asilo e di via don Giovanni Minzoni (strada di collegamento tra viale Lazio e viale De Gasperi nei pressi del mercatino).