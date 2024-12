Romadailynews.it - Cina: robot umanoidi sostengono fusione sci-tech nella Greater Bay Area

Shenzhen, 14 dic – (Xinhua) – LaBaydi Guangdong-Hong Kong-Macao, con le sue straordinarie capacita’ricerca e sviluppo e una solida base per la manifattura, rappresenta un terreno fertile per lo sviluppo del settore dei. Negli ultimi anni, diverse aree verticali nel settore dei, che vanno dai componenti di base all’integrazione dei sistemi, sono fioriteBay. Numerose aziende tecnologiche e istituti di ricerca sono emersi in questa regione, infondendo maggiore intelligenza e destrezza nei prodotti dei, che vengono gradualmente impiegati in settori come le operazioni industriali, l’assistenza medica, l’istruzione e la ricerca, e altri. (Xin) Agenzia Xinhua