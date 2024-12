Ilgiorno.it - Censis 2024: Milano guida la crescita economica in un'Italia di medietà

I parametri che determinano lo status socio-economico di una Nazione sono molteplici e sovente alimentano contrapposizioni che tendono a confondere il giudizio. Quello espresso dalper ilè però molto chiaro e fa emergere un’in preda a unache evita di sprofondare in sostanziali crisi ma anche di fissare condizioni che consentano altrettanto corpose risalite. In questo quadro in chiaro scuro la sola a differenziarsi con il pollice verso l’alto è, in continua accelerata valorizzazione, seppur con dei rischi immobiliari, e una periferia in grado di scatenare reazioni avverse. Sono molteplici i fattori che si traducono in risultati su Pil, reddito procapite, propensione alla spesa, attrattività turistica, business e residenziale, mentre carenze e inefficienze sono in costante calo, anche in quei settori che hanno fatto più fatica a tenere il passo del miglioramento, ovvero la mobilità, il trasporto pubblico, l’assistenza sanitaria, quest’ultimo grazie alla sostanziale presenza di operatori privati di rilevanza internazionale, ma a capitaleno.