Sport.quotidiano.net - Bologna in emergenza infortuni: Lykogiannis torna, ma Posch e Miranda out contro la Fiorentina

Leggi su Sport.quotidiano.net

. Ma si fermae non rientra. Alla vigilia della sfida con la, aumentano i guai per Vincenzo Italiano. L’continua, anzi peggiora, dal momento che a Casteldebole da tempo si deve fare i conti con le assenze certe di Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi e Orsolini. Si deve fare i conti anche con la stanchezza che deriva dalla trasferta di Lisbona con il Benfica, che ha lasciato in eredità una botta al polaccio di, che sarà rivalutato in giornata: ma sarà già tempo di rifinitura: morale, difficile che l’austriaco possa giocarsi una maglia da titolare, nel ruolo di terzino destro se la giocano un Holm in crescita e un De Silvestri che dopo la botta al tendine con il Venezia spera in una maglia da titolare in virtù del fatto che lo svedese è stato schierato titolare tanto con la Juventus quanto con il Benfica, spendendo molto.