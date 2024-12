Oasport.it - Benedetta Pilato: “Non sono più la 15enne spensierata, è difficile. Mondiali strani, ero svuotata di testa”

è tornata in scena nella giornata odierna dopo la delusione per l’eliminazione subita nelle batterie dei 100 rana aidi nuoto in vasca corta, riuscendo a qualificarsi per l’atto conclusivo dei 50 rana: secondo posto nella propria batteria (29.24) alle spalle della statunitense Lilly King e quinto crono complessivo di ammissione all’atto conclusivo, dove la favorita d’obbligo sarà la lituana Ruta Meilutyte, oggi fermatasi ad appena due centesimi dal suo record del mondo (oggi si è espressa in 28.39).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “In acqua non ci sto male, le sensazioni ci. Questo è un Mondiale strano. Domani cianche io, ci provo. Valgo meno dell’altro giorno (si riferisce all’eliminazione in batteria sui 100 rana, n.