Basket A1 donne Per l’E-Work domani l’ostacolo C Scrivia

Ultimo impegno del 2024 al PalaBubani per l’E-che alle 18 diospiterà il Derthona Castelnuovo, match che farà calare il sipario sul girone d’andata. Attenzione a non farsi condizionare dalle apparenze, perché le piemontesi sono neopromosse soltanto sulla carta, come dimostra il loro roster e soprattutto il quarto posto in classifica. Derthona, che ha perso soltanto con Venezia, Schio e Campobasso, è l’emblema di come si possa lavorare con programmazione e intelligenza nelfemminile, anche grazie ad un budget notevole, essendo la sorella minore della Tortona che gioca in A1 maschile. Nell’organico ci sono giocatrici che da anni militano in A1 come Attura, Penna e Caterina Dotto (vice play nonostante il lungo palmares di trofei) e con straniere di grandissimo livello, come la statunitense ma di passaporto svedese Fontaine e la statunitense Coates.