Tvzap.it - “Ballando”, la decisione su Mariotto: poi il suo sfogo

Leggi su Tvzap.it

”, lasu: poi il suo. In vista della semifinale del programma, prevista per stasera sabato 14 dicembre, i telespettatori si chiedono se il giudice ci sarà. La domanda sorge spontanea dopo la recente bufera scoppiata sul personaggio. Ecco cosa sappiamo. (.)“con le stelle”, poche ore alla semifinaleSono giorni confusi per gli appassionati del dancing show condotto da Milly Carlucci dopo una ultima puntata all’insegna del caos e dell’imprevedibilità. L’uscita di scena improvvisa del giudice Guillermoha scombussolato pubblico e cast finendo per diventare uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime due settimane. Ora, ciò che un po’ tutti si chiedono è se lo stilista si siederà nuovamente al banco dei giudici per la semifinale del programma come se nulla fosse.