Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Hayley Atwell si unisce al cast

Leggi su Nerdpool.it

Sono state settimane intense nel quartier generale dei Marvel Studios, e le cose non sembrano affatto stabilizzarsi. La Marvel ha fatto notizia quando Robert Downey Jr. ha rivelato che sarebbe tornato nel MCU come Dottor Destino, e questa settimana è stato rivelato che anche Chris Evans sarebbe tornato all’ovile. Ora, un nuovo report di Deadline aggiunge un altro nome a questo mix:dovrebbe tornare anche in.Laha recitato nella serie incentrata su di lei, ovvero, Agent Carter, ma in seguito ha debuttato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel ruolo del Capitan Carter, una nuova versione del personaggio che nel corso degli anni è diventato uno dei preferiti dai fan. Certo, in quel film è morta in modo piuttosto raccapricciante, ma anche tutti gli altri, quindi è in compagnia di un’élite.