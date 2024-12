Lapresse.it - Atreju, Nordio: “Se referendum non passasse farebbe riflettere governo”

“Conseguenze per ilse ilnon? Chiaramente un argomento così importantese non fosse approvato dal popolo italiano“, lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo, a margine del suo intervento dal palco di. “Non dev’essere uncontro la magistratura e nemmeno a favore del”, ha quindi affermato, che ha poi spiegato le ragioni storiche e tecniche alla base della sua proposta: “Dev’essere uncondotto con i criteri della razionalità e della pacatezza per decidere se vogliamo onorare la memoria di un eroe della resistenza come Giuliano Vassalli che ha voluto un processo modellato sull’ordinamento anglosassone, mentre il nostro codice penale è ancora firmato da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III.