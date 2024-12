Lanazione.it - Arcola, festa da applausi. “Un momento magico”

Leggi su Lanazione.it

(La Spezia), 14 dicembre 2024 – Con un connubio perfetto tra cittadini, amministrazione comunale e volontariato,si organizza per proporre feste e manizioni, ‘siglando’ una collaborazione di intenti tra il Comune, associazioni, parrocchia e la nuova Compagnia del Borgo, il gruppo di cittadini del centro storico che si sono uniti per realizzare e proporre eventi. Intanto il primo bilancio è stato più che positivo per i festeggiamenti del Santo Patrono lo scorso fine settimana. Il 6 dicembre sala consiliare gremita di bambini e famiglie per la rievocazione della storia del Santo, impersonato da Davide Mostarda, uno dei volontari del gruppo la Compagnia del borgo, che si è presentato con una narrazione elaborata dalle catechiste della parrocchia. Grande emozione la chiusura della giornata con lo spettacolo pirotecnico dalla torre pentagonale, che ha riscosso ottimi consensi da parte del numeroso pubblico presente che ha tributato ripetuti e calorosi