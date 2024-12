Ilrestodelcarlino.it - Amandola, apre il nuovo ospedale dopo il sisma che ferì l’Appennino

(Fermo), 14 dicembre 2024 – Il nuovissimodei Sibillini di, intitolato al Beato Antonio è finalmente una realtà. Si è tenuta oggi, 14 dicembre, in località Pian di Contro dil’inaugurazione ufficiale delche sarà di riferimento per l’area montana di tre province nel sud delle Marche. Un’opera molto attesaildel 2016, del costo complessivo di circa 33 milioni di euro, che ospiterà 80 posti letto, ma che soprattutto sarà dotato di un pronto soccorso per acuzie. Alla cerimonia hanno presenziato tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio: il presidente della Regione Francesco Acquaroli, accompagnato dagli assessori Filippo Saltamartini, Francesco Baldelli, i consiglieri regionali, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, l’Arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio che ha benedetto la struttura, una 50ina di sindaci e amministratori delle tre province con intesta il padrone di casa Adolfo Marinangeli che ha mostrato la sua emozione, e tanti cittadini.