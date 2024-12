Iltempo.it - Alla fine lo sciopero è contro Israele. Violenze dei Pro Pal e Roma bloccata

Un sentimento di odio profondo, che non può più essere minimizzato. Unoche ha rischiato di mettere in ginocchio l'intero Paese. L'ennesima manifestazione violenta, organizzata dai soliti centri sociali, pronti a manipolare gli studenti. L'antisemitismo rosso è tornato a colpire. E lo ha fatto con motivazioni deliranti. «C'è un disegno generale che il governo Meloni sta portando avanti che concentra le risorse per l'economia di guerra, aumenta le disuguaglianze sociali e ci trascina verso l'abisso di un nuovo conflitto mondiale – si legge in una nota diffusa da Usb-Non c'è un solo ambito della vita sociale, politica e culturale del Paese che non sia sotto attacco, dscuolasanità, dall'ambientesfera dei diritti civili, dall'accoglienzarestrizione degli spazi di democrazia».