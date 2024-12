Ilrestodelcarlino.it - Vongole fuorilegge, sequestrate nove tonnellate: maxi sequestro della Finanza

Ferrara, 13 dicembre 2024 -diveraci sono statedalla Guardia di, nell’ambito delle attività svolte a tutela del distretto di pesca del Nord Adriatico, che ricomprende la cosiddetta Sacca di Goro. In particolare, nel corso di due distinti interventi eseguiti dai finanzieri del Gruppo Ferrara eTenenza di Comacchio sono stati controllati due furgoni provenienti dal Portogallo e condotti da cittadini di origine straniera. All’interno dei mezzi sono stati rinvenuti complessivamentediveraci, per un valore sul mercato di circa 100mila euro, che oltre a essere stipate in maniera irregolare risultavano prive dei documenti necessari per la tracciabilitàloro provenienza. Tali indicazioni, che l’Unione Europa ha reso obbligatorie, mirano a tutelare la salute dei cittadini che devono poter disporre di tutte le informazioni utili a scongiurare il rischio di consumare generi alimentari non trattati nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.