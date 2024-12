Abruzzo24ore.tv - Usura in aumento: 830 aziende in provincia di Chieti in grave pericolo

- L’allarme lanciato da Confartigianato: indicresce il numero delle imprese minacciate dall', con un impatto devastante per il settore produttivo. Un campanello d’allarme sempre più forte risuona in Abruzzo, con il fenomeno dell'che colpisce in particolare ladi. Nel 2024, ben 830sono a rischio, un dato che preoccupa profondamente le autorità e le associazioni di categoria. Lana si trova, infatti, al secondo posto in Italia per l'delle vittime di, subito dopo Benevento. A rivelarlo è stato il Centro Studi di Confartigianato Imprese-L'Aquila, che ha analizzato i dati contenuti in un’indagine condotta dalla Cgia di Mestre. Le categorie più colpite sono quelle degli artigiani, commercianti, esercenti e piccoli imprenditori, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa di insolvenza e mancati pagamenti da parte dei clienti.