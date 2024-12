Tvplay.it - Simone Inzaghi via dall’Inter, incredibile annuncio poco fa: i dettagli

Leggi su Tvplay.it

potrebbe lasciare clamorosamente l’Inter nel prossimo futuro e questo solo per andare in un grande club europeoL’allenatore nerazzurro sta conducendo una buona stagione sia in Serie A che in Champions League e la sconfitta di Leverkusen non può creare grossi problemi per la qualificazione. L’idea è quella di aggredire l’Europa fino in fondo come due anni fa.viafa: i(TvPlay – ANSA) Lo scetticismo dei primi anni è stato spazzato via dai risultati. Dopo lo scudetto mancato in favore del Milan di Pioli,si è preso una bella rivincita e ha portato a casa la seconda stella e una finale di Champions League. Davvero un bottino di tutto rispetto, migliore anche del suo predecessore Antonio Conte. Un risultato top che merita anche delle riflessioni a livello societario.