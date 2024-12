Ilrestodelcarlino.it - Scovata droga, chiuse una barberia e una macelleria

Sequestri e denunce per, attività al setaccio e sanzioni a sfiorare i 70mila euro totali. È il bilancio dell’imponente operazione effettuata dai carabinieri di Ancona tra pomeriggio e sera di mercoledì. Sotto la lente d’ingrandimento i quartieri Piano San Lazzaro e Archi, sorvegliati dai militari dell’Arma assieme al Nucleo cinofili di Pesaro e le unità Bob, Kevin e One, al Nucleo antisofisticazioni e sanità, al Nucleo ispettorato del lavoro e ai Forestali dorici. In Corso Carlo Alberto rinvenute otto dosi di hashish pronte per la cessione e nascoste in un’aiuola: a fiutarle i cani anti. Gli stessi che hanno individuato in un furgone, guidato da un giovane residente in provincia, una modica quantità di stupefacenti. A casa del ragazzo, poi denunciato, piuttosto sono stati scovati e sequestrati 150 grammi di hashish e alcuni rami secchi con infiorescenze di marijuana.