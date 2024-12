Lanazione.it - Ruote del tir a fuoco, intervengono i vigili del fuoco

Orvieto (Terni), 13 dicembre 2024 – Ideldi Orvieto sono intervenuti poco dopo le ore 09 in autostrada A1. Un tir che trasportava grano si era fermato sulla corsia sud al km 439 per un incendio alleposteriori del rimorchio. L’intervento tempestivo deidelha evitato che andasse perso sia il mezzo che il carico. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i tecnici di Autostrade. Disagi per la circolazione con code che si sono create in seguito all’incendio.