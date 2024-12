Lapresse.it - Ramy Elgaml, in un nuovo video l’inseguimento con i carabinieri

Uninedito, mandato in onda dal programma ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro, mostradella notte tra il 23 e il 24 novembre a Milano tra ie lo scooter sul quale viaggiava il 19enne di origini egiziane.Nelle immagini, viste nella puntata di giovedì della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, si vedono le gazzelle dell’Arma inseguire il motorino, guidato da Fares Bouzidi, ora agli arresti domiciliari, che sfreccia pericolosamente tra le altre auto in movimento. Pochi minuti dopo il veicolo a due ruote si schianterà in un incidente stradale eperderà la vita.