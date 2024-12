Lapresse.it - Premier Libano incontra il Papa, l’arrivo in Vaticano

Ildel, Najib Mikati, arriva inperreFrancesco. Mikati è giunto venerdì mattina nel Cortile di San Damaso alle 9.22. L’incontro è durato circa 20 minuti.Bergoglio ha donato al primo ministro libanese una scultura in bronzo dal titolo ‘Dialogo tra generazioni’, i volumi dei documentili e il Messaggio per la pace di quest’anno in arabo. Mikati ha donato alun’opera raffigurante la Natività realizzata da un prete dell’Università Antonine.