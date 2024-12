Mistermovie.it - Mister Movie | Macaulay Culkin Assente alla Reunion dei 30 anni di Mamma Ho Perso l’Aereo ecco perché

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo 30, il cast di “ho” si è riunito per celebrare il film che ha segnato un’era nel cinema degli’90.Ladi «ho» senzaLa recentedegli attori del film “ho” si è svolta a New York, la stessa città in cui il film è ambientato. L’incontro ha visto la partecipazione di Devin Ratray, Angela Goethals e Michael C. Maronna, che hanno interpretato rispettivamente i fratelli di Kevin: Buzz, Linnie e Jeff. Anche Kristin Minter e Jedidiah Cohen erano presenti, nei pdei cugini Heather e Rod.L’assenza diTuttavia, il protagonista del film,, non era presente. L’attore che da bambino ha interpretato Kevin, non ha potuto partecipare all’eventoimpegnato in un tour negli Stati Uniti.