Mistermovie.it - Mister Movie | Kraven il Cacciatore: Il Villain che Ryan Coogler Voleva per Black Panther

Quando Ryan Coogler, regista di Black Panther (2018), stava progettando il suo ingresso nell'universo cinematografico Marvel, aveva in mente un antagonista preciso: Kraven il Cacciatore. Tuttavia, il personaggio, strettamente legato all'universo di Spider-Man, non era disponibile per motivi contrattuali, essendo i diritti detenuti dalla Sony Pictures. Kraven, apparso per la prima volta nel 1964 in Amazing Spider-Man #15, è noto per essere uno spietato cacciatore di supereroi, tra cui Spider-Man, Tigra e persino Black Panther. Grazie a pozioni mutagene, Kraven possiede una forza, velocità e agilità sovrumane, rendendolo un avversario perfetto per il re del Wakanda, T'Challa. Kraven nei fumetti Il legame tra Kraven e Black Panther risale ai fumetti.