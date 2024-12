Ilgiorno.it - Milano, la lussuosa via della Spiga: “Il tempio della moda era pieno di botteghe”

– Mezzo chilometro di lusso e raffinatezza, riconosciuto a livello mondiale comedell’alta: viaè un concentrato di eleganti boutique e grandi firme, dall’abbigliamento alle borse, dai gioielli all’antiquariato. Situata su un lato del Quadrilatero, era un tempo abitata da piccoli commercianti e artigiani, per poi divenire nel 1800 un covo di spiriti ribelli, dagli scapigliati agli eroi del Risorgimento, e infine affermarsi come via dello shopping: “Quando ero piccola c’era il salumiere, il panettiere, il macellaio - racconta Maria Marchi, nata e cresciuta qui - Poi lehanno lasciato spazio ai negozi del lusso”. Una raffinatezza esaltata, nel periodo natalizio, dalle luminarie a forma die dalle lucine che avvolgono piante e alberelli lungo tutta la strada, da corso Venezia a via Manzoni: “Ora è al massimo splendore - commenta Gigliola Munari, che abita vicino - È una via tranquilla e riservata, ma gremita di turisti e curiosi”.