La stampa internazionale scrive articoli di fuoco per i Mondiali in Arabia Saudita in Italia il nulla

Che bello vivere in. L’unico Paese al mondo dove la profezia non-avverante della pandemia passata a panificare – “andrà tutto bene!”vano i bambini sulle lenzuola appese ai balconi – è diventata un imperativo categorico. Deve andare tutto bene, e così sia. Vale un po’ per tutto, basta non porsi il problema di turno. Non troppo, almeno. Il minimo sindacale, per diritto di cronaca. Prendi nel loro enorme-piccolo iindel 2034, per esempio.La scelta della Fifa, ufficializzata addirittura per acclamazione, di assegnare iad un Paese così (eufemisticamente) “problematico” sullaè oggetto di un dibattito pesantissimo. Sono giorni che i principali quotidiani europei pubblicano, uno dietro l’altro, editoriali disu Infantino, la Fifa, le federazioni nazionali, e il calcio ipocrita, “colluso” e “complice” in generale.