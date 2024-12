Ilrestodelcarlino.it - Illuminiamo il Natale: bancarelle e vin brulé

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilè ancora più magico sull’Appennino bolognese: mercatini, concerti, spettacoli ed enogastronomia. Tante le iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni. Si comincia con il concerto dia Vergato stasera alle 20,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù con il Coro Ana Di Vergato e il complesso bandistico Giuseppe Verdi di Riola. Domani appuntamento a Marzabotto con ’il’, evento che era previsto per domenica 8 dicembre, rinviato a domani a causa del maltempo. Durante tutta la giornata tantedegli hobbisti, laboratorio dell’albero con personaggi e intrattenimento, cioccolata in tazza, vin, tè marocchino e dolcetti. Domenica, inoltre, in tanti paesi dell’Appennino si terranno mercatini dicon prodotti tipici e specialità tutte da gustare.