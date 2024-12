Ilgiorno.it - Il gospel incontra il pop. Poi l’InCanto delle corali

Il calore del, gli intrecci vocali dei cori e le note della banda. Oggi alle 20.30 a Palazzo Terragni concertodel gruppo Corollario di Inverigo, sotto il titolo “Aspettando il Natale“: l’evento celebrerà i 30 anni di attività della Cooperativa Gioele. Domani alle 16.45 in piazza Libertà esibizione del The Singers’ Choir, con mix die pop di questo ensemble vocale composto da più di 30 persone. Alle 21 nell’auditorium di Palazzo Terragni spazio all’energia di Consonanza Musicale con il “Concerto di Natale“ diretto da Marcello Rosa, mentre alla stessa ora nella chiesa di Santa Maria Assunta, in via De Amicis, nella frazione di Santa Margherita, si terrà la rassegna corale “Incontro al Natale“ che vedrà alternarsi nell’esibizione tre ensemble vocali: la Corale Controcanto di Sesto San Giovanni, la Schola Cantorum Sant’Eusebio di Agrate e il Coro Città di Lissone.