Il cardinale e il manager | La nostra amicizia nata sui banchi

Imola, 13 dicembre 2024 – Dialogo sull’, sulla perdita, sulla vita. I ragazzi del ’65, quelli della Quinta B del liceo scientifico Valeriani di Imola – ieri in vacanza in Vespa alle Cicladi e oggi a un passo dai 60 anni – hanno volti conosciuti. Quello delMauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per Città del Vaticano, e di Stefano Domenicali, la guida della Formula 1. Con loro Marco Raccagna, già segretario imolese Pd, autore di un libro, E adesso? (Transeuropa) che scava in una generazione. Da ragazzi di provincia, partendo dai ’60 del secolo scorso, al mondo: come vi raccontereste? Stefano Domenicali: “Non siamo cresciuti col telefonino o la IA, ma con le famiglie, lo sport, gli amici, i bar, le parrocchie. Ognuno di noi ha affrontato le grandi questioni della vita con la propria sensibilità.