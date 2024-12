Quotidiano.net - François Bayrou: chi è il nuovo premier francese e quali sfide lo attendono

Roma, 13 dicembre 2024 –, presidente del Mouvement Démocratique (MoDem) - partito centrista liberale - è stato nominato a metà giornata tramite un comunicato stampa dell’Eliseo ed è ufficialmente entrato in carica poco dopo le 17:30, nel cortile gremito dell’Hôtel de Matignon, sede del primo ministro. “Nessuno meglio di me, conosce la difficoltà della situazione”, ha esordito il, dopo aver ringraziato calorosamente il suo predecessore e coetaneo Michel Barnier, “avrò due ossessioni: abbattere quel muro di vetro tra i cittadini e il potere . e realizzare la promessa fatta da Emmanuel Macron nel 2017, cioè dare delle opportunità a chi non ne ha”. (FILES) French centrist Mouvement Democrate (MoDem) party's leader Francoisspeaks during MoDem's summer university meeting in Guidel, western France, on September 25, 2022.