Ecco la verità Guardiola torna sull’episodio di autolesionismo che ha fatto molto discutere dopo il pareggio con il Feyenoord

La sconfitta di Champions League in casa della Juventus per 2-0 è stata pesantissima per il Manchester City di Pep. Questa volta, però, l’allenatore degli inglesi non ha infierito sul proprio corpo come successo in occasione delcontro il. Nel post partita del match contro i bianconeri,ha tentato di ridimensionare quell’episodio e quelle immagini che hannoil giro del mondo suscitando anche diverse polemiche.“Laè che ho un problema di pelle – ha svelato il catalano -. Devo assumere antistaminici per un po’ di tempo. Poi sì, con le unghie mi sono leggermente ferito sul naso. Anche io sono umano e quando incappo in brutte giornate a volte mi capita di essere preda del nervosismo, non riesco a riposare bene e nemmeno digerisco. Nel bene e nel male, tutto passa.