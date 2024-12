Quotidiano.net - 'Dexter: Original Sin', il serial killer “giustiziere” torna in un prequel

“In principio era il sangue e il codice che mi ha insegnato mio padre”. La voce è inconfondibile quella di Michael C. Hall, ovveroMorgan, esperto forense della polizia scientifica di Miami specializzato nell'analisi delle tracce ematiche. Ma dietro la sua rispettabile posizione lavorativa, l'uomo nasconde un segreto: è un. di. Grazie all'aiuto del padre adottivo,ha imparato a dare la caccia solo agli assassini che non hanno ottenuto dal sistema penale una pena adeguata per i loro crimini. Dopo la serie targata Showtime ispirata al romanzo 'La mano sinistra di Dio' di Jeff Lindsay che porta il suo nome - andata in onda dal 2006 al 2013 per un totale di otto stagioni – e un sequel ambientato a dieci anni di distanza, ': New Blood', che ha debuttato nel 2021, dal 13 dicembre su Paramount+ arriva 'Sin'.