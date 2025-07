Italia Terrore nei cieli lo scontro inevitabile | emergenza tra le urla dei passeggeri

Italia sotto shock: un volo di linea decolla, ma presto si trasforma in un incubo di tensione e paura tra urla e scene di panico. Un imprevisto improvviso costringe l’aereo a interrompere la rotta, generando un clima di emergenza tra i passeggeri. Dopo momenti di forte apprensione, il rientro in sicurezza porta alla cancellazione della tratta. Tutti sono stati costretti a scendere a terra, mentre...

Un volo di linea decollato regolarmente ha vissuto momenti di forte tensione poco dopo la partenza, quando un imprevisto ha obbligato l’equipaggio a interrompere la rotta. Attimi di paura per i passeggeri, poi il rientro in sicurezza, seguito dalla decisione di annullare la tratta. L’episodio ha coinvolto numerosi viaggiatori, molti dei quali diretti al Nord per motivi di lavoro o familiari. Tutti sono stati costretti a scendere a terra, mentre tecnici e autorità aeroportuali si sono attivati per i controlli di sicurezza. Paura in volo a Palermo: Ita Airways rientra dopo l’impatto con uno stormo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Terrore nei cieli, lo scontro inevitabile: emergenza tra le urla dei passeggeri

