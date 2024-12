Ilfoglio.it - Da "Cent'anni di solitudine" a "Black Doves". Le serie tv della settimana

Leggi su Ilfoglio.it

DIdiretta da Alex García López e Laura Mora, con Eduardo de los Reyes (otto episodi su Netflix) Se lo scrittore sapesse. che in Italia i commenti e le recensioni sono tutti positivi, mentre il Times avanza unadi critiche neanche troppo velate. Troppi personaggi, tanti che si limitano a indossare i costumi. E anche una ricca vegetazione. Succede ai capolavori che tutti ricordano, e sono memorabili per il mondo che creano. Il resto sono fughe in cerca di una vita migliore, matrimoni cercati o rifiutati, bambini che nascono. Come succede dappertutto, anche a Macondo, fondato da José Arcadio Buendia. La saga continua per un secolo, tra malattie misteriose e fughe d’amore. Il consiglio è provare a leggere lo scrittore colombiano, dà molta soddisfazione. A MAN ON THE INSIDE di Michael Schur, con Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek (Netflix, 8 episodi da 30 minuti) La casa di riposo ormai è un luogo frequentato.